Barça, ecco i soldi per Lautaro: ma arriva il no pesante. “Rifiutati 150 mln per…”

Come vi abbiamo riportato, il Barcellona nei giorni scorsi avrebbe rifiutato una mega offerta di circa 100 milioni di euro dal Manchester United per il talentino della cantera blaugrana, Ansu Fati. Soldi che, tra l’altro, avrebbero garantito al Barça di affondare il colpo per Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta il noto giornalista inglese Duncan Castles, dalla Catalogna avrebbero rigettato anche una seconda proposta dei Red Devils. L’ammontare? La bellezza di 100 milioni più altri 50 di bonus. Insomma, sembra proprio che il Barcellona non voglia lasciar partire Ansu Fati per nessun motivo. E, intanto, la strada per arrivare a Lautaro si fa sempre più tortuosa…