AS – Barcellona, Koeman in bilico: fra i possibili sostituti c’è anche Conte

L'ultimo risultato negativo, l'1-1 al Camp Nou contro il Granada in Liga, ha fatto precipitare la situazione in casa Barcellona . Il futuro di Ronald Koeman è ormai appeso a un filo e anche dalla stessa società non filtra più una ferrea volontà di puntare ancora sul tecnico olandese.

Tanto che in Spagna si fanno già i nomi di alcuni possibili sostituti. Il preferito del presidente Laporta, secondo AS, sarebbe Roberto Martinez, attuale commissario tecnico del Belgio, ma in lista ci sarebbero anche altri nomi. A cominciare da Xavi Hernandez, leggenda del club e oggi allenatore in Qatar. Del futuro di Xavi sulla panchina del Barcellona si parla ormai da tempo e chissà che questa non possa essere la volta buona. Ma fra i candidati ci sarebbe anche l'ex tecnico dell'Inter, Antonio Conte, anche se il gioco e il modulo utilizzati dallo stesso Conte non sembrano, al momento, sposarsi alla perfezione con la filosofia blaugrana.