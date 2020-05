SM – Inter, il Barça offre Umititi: la reazione di Conte. E la posizione di Lautaro ‘cambia’

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, la trattativa tra Inter e Barcellona per il trasferimento di Lautaro Martinez in blaugrana sarebbe a un punto morto, nonostante il pressing del giocatore per partire sia forte. Questa è la vera novità della trattativa. Il termine “forte” in relazione al pressing dell’argentino non era stato fin qui usato. Ebbene, chissà che la pressione del Barça non stia portando i suoi frutti.

Manca l’accordo, però, soprattutto sulle contropartite tecniche: Arthur, che si sarebbe ammorbidito sulla prospettiva di lasciare la Catalogna, sarebbe più propenso per la Juventus, mentre su Semedo ci sono molti club europei. Junior Firpo è un profilo gradito in casa nerazzurra, anche se il Barça starebbe cercando di inserire a tutti i costi Umtiti, che però lascia perplessi Conte e lo staff.

(Fonte: Sport Mediaset)