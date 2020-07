Inter-Lautaro, ad agosto assalto Barça: “Bartomeu spera nello sgambetto con una mossa del Toro”

Il Barcellona non ha per nulla rinunciato, nonostante le difficoltà finanziarie, all’idea di portare Lautaro Martinez in blaugrana per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, dalla Catalogna faranno ripartire un nuovo assalto a inizio agosto, sperando al contempo che il Toro possa forzare la mano con l’Inter:

“Nonostante queste parole di Bartomeu, però, il Barcellona non considera l’affare tramontato. Anzi i blaugrana torneranno alla carica a inizio agosto, nella speranza che, una volta terminato il campionato italiano, Lautaro forzi la mano all’Inter per il trasferimento, più di quanto abbia fatto fino ad adesso. L’Inter invece nello stesso periodo entrerà nel vivo della trattativa per il rinnovo del contratto del Toro con adeguamento dell’ingaggio nel tentativo di convincerlo a restare“.

(Fonte: Tuttosport)