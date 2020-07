Barcellona, vertice tra la dirigenza e l’entourage di Griezmann: deciso il suo futuro

La prima stagione a Barcellona di Antoine Griezmann non è certo stata esaltante come ci si poteva attendere: l’attaccante francese ha faticato a integrarsi con Messi e Suarez, e nelle ultime partite si è spesso accomodato in panchina, tanto da far nascere numerose voci di mercato sul suo futuro. Tuttavia, secondo L’Equipe, dopo la gara di domenica contro il Villarreal sarebbe andato in scena un vertice tra la dirigenza blaugrana, il tecnico Setien e l’entourage del giocatore nel quale è stata ribadita l’assoluta fiducia nell’ex Atletico Madrid.

Nessuna cessione in vista per Griezmann, che dovrebbe rimanere a Barcellona per tentare di imporsi in maglia blaugrana.