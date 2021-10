In UK rassegnati: “Barella? Dura per il Liverpool, il giocatore vuole rinnovare con l’Inter”

Da tempo si parla di un interesse forte del Liverpool per Nicolò Barella. Anche in Gran Bretagna, però, non sembrano troppo possibilisti

Marco Macca

Da tempo si parla di un interesse forte del Liverpool per Nicolò Barella. Anche in Gran Bretagna, però, non sembrano troppo possibilisti sulle possibilità dei Reds di arrivare al centrocampista dell'Inter. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, il club inglese avrebbe preso atto del fatto che la priorità di Barella è rinnovare il contratto con la società di Viale della Liberazione.

L'Inter, infatti, ha promesso al calciatore un adeguamento e un ritocco dell'ingaggio, oltre alla futura fascia da capitano. Una volontà reciproca di continuare insieme, con buona pace del Liverpool. Il futuro di Barella è ancora a Milano.

(Fonte: Sun)