Barella, 2 estimatori speciali e valore cresciuto del 50%: il piano dell’Inter

Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, è seguito dai top club d'Europa: due estimatori speciali e la volontà di club e calciatore

L' Inter si prepara ad affrontare il Cagliari senza il grande ex Nicolò Barella . Un'assenza pesante per Antonio Conte , che deve scegliere uno tra Sensi e Gagliardini .

Barella non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e l'Inter non vuole cederlo. Al contrario, la dirigenza nerazzurra vuole blindarlo con un nuovo contratto e prolungare quello attuale da 2,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2024. Arrivato nell'estate 2019 per 40 milioni, ora il valore di Barella è cresciuto almeno del 50%: il suo prezzo non è inferiore ai 60 milioni di euro.