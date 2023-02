La Gazzetta su Barella: “In futuro potrebbe tradire l’Inter per una sola squadra”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rendimento di Barella all'Inter ha fatto scattare tutti i bonus possibili, tanto che, alla fine, i nerazzurri ha speso 49 mln di euro per prelevarlo dal Cagliari. La Rosea, oltre a delinare il progetto dell'Inter, ha voluto spiegare la situazione in termini di bilancio:

"In questi tre anni e mezzo una bella fetta dell'investimento è stata ammortata, ma certo il valore del sardo non è rimasto invariato. Dopo la vittoria dello scudetto e dell'Europeo, costa 80 milioni. Se non di più. Una cifra che possono permettersi solo i club oltre Manica, il Psg e il Real Madrid, l'unica società per la quale in futuro, non adesso, "Nico" potrebbe... tradire l'Inter".