Barella ha una volontà totale. E l’Inter fa la sua mossa: “Inserito in una lista speciale”

E’ sotto gli occhi di tutti la crescita esponenziale di Nicolò Barella in un anno e poco più di Inter. Il centrocampista, arrivato tra i dubbi legati all’elevato prezzo del cartellino, ha convinto subito i tifosi e, soprattutto, Antonio Conte, che ne ha fatto un pilastro imprescindibile. E il club, riporta Calciomercato.com, ha fatto la sua mossa.

“Già da settembre l’Inter ha preso una decisione molto chiara avallata dallo stesso Conte. Barella è nella ristretta ‘lista speciale’ degli incedibili, alla pari di giocatori come Lukaku e de Vrij ritenuti intoccabili praticamente a qualsiasi condizione. I veri perni di questa Inter.

Non a caso non è decollato alcun discorso estivo e lo stesso sarà nei prossimi mesi per Barella visto che più di un top club – specialmente in Premier League – ha iniziato a seguirlo da vicino. Ma ad oggi c’è un muro alto, un contratto che fa stare tutti tranquilli e sarà migliorato con calma al momento opportuno, la volontà totale di Barella di vincere in nerazzurro. Idee chiare nel club come per Nicolò. In campo e fuori”, si legge.