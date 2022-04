CorSport – Barella piace parecchio al PSG: eventuale sostituto? All’Inter tutti d’accordo

Fra i calciatori della rosa dell'Inter ad avere più mercato c'è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista piace parecchio al PSG

"L’ultima opzione è appunto Barella, che ha estimatori in particolare al Paris Saint-Germain, fermo restando che pure in Premier sono vigili. Tutto da capire, però, quanto si possa alzare la posta nel suo caso. E, a proposito del suo sostituto, come noto, in casa Inter, piace parecchio Frattesi. Dopo una sola stagione da protagonista in serie A, però, dovrebbe subito fare il salto in una big, con un ruolo di primo piano. Insomma, a oggi, ogni scenario resta aperto".