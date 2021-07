Barella sul tetto d’Europa, ora il piano Inter: “Capitano del futuro, rinnovo certo”

Dopo il grande Europeo vinto con la maglia dell'Italia, Nicolò Barella è pronto a rituffarsi nel mondo Inter

Dopo il grande Europeo vinto con la maglia dell'Italia, Nicolò Barella è pronto a rituffarsi nel mondo Inter . Le ottime prestazioni in azzurro potrebbero aver attirato l'interesse di grandi club europei, ma da Viale della Liberazione, come scrive calciomercato.com, non hanno alcuna intenzione di privarsi del calciatore. Anzi, è ormai da tempo pronto il rinnovo di contratto e la fascia da capitano:

"Il centrocampista sardo è infatti considerato dall'ambiente Inter come il capitano del futuro, colui su cui puntare a lungo e che sarà protagonista per tanti anni ancora in maglia nerazzurra. Da tempo gli uomini mercato di Viale della Liberazione stanno lavorando ad un prolungamento, con aumento rispetto ai 2,5 milioni di euro fino al 2024 percepiti attualmente. Oltre a questo c'è il programma di mettere al suo braccio la fascia da capitano una volta che Samir Handanovic dirà addio. Discorsi rimasti per ora solo pronunciati a parole e mai realmente approfonditi anche in virtù di una crisi economica societaria che non ha permesso grossi stravolgimenti".