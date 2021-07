Barella al centro dell’Inter: ora il rinnovo, poi la fascia di capitano

Le novità sul centrocampista nerazzurro e della Nazionale, tra presente e futuro

L’Inter ha le idee chiare su Nicolò Barella, tra presente e futuro. I nerazzurri considerano il centrocampista centrale nel progetto di Simone Inzaghi e - come svelato da La Repubblica - “Marotta, nonostante le sirene dalla Premier League, è in contatto con l'entourage del giocatore per prolungargli il contratto, con relativo adeguamento dell'ingaggio. L'idea di Marotta e Ausilio è quella di costruire un progetto tattico, e non solo, intorno all'ex cagliaritano. Il desiderio è quello di far crescere ancora di più Barella, per affidargli presto la fascia di capitano”, si legge.