Barella-Inter, futuro già scritto. CorSera: “Il rinnovo potrebbe arrivare a breve”

Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse di alcune big per Barella ma, stando alle ultime, il centrocampista sardo è destinato a rinnovare con l'Inter. "Barella è il capitano designato dell’Inter, destinata a fine stagione a separarsi da Handanovic", anticipa il Corriere della Sera che poi riporta anche aggiornamenti sul rinnovo: "A 24 anni il centrocampista sardo può diventare il punto di riferimento del mondo nerazzurro. Zhang permettendo, ovvio: se le difficoltà economiche dei proprietari dovessero ripresentarsi la prossima estate, è quasi scontato che i più ricchi club europei proverebbero a portare via proprio Nicolò. Il quale, nel frattempo, sta però trattando con l’Inter il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024: la firma, con rilevante aumento d’ingaggio, potrebbe arrivare entro breve".