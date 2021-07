Barella intoccabile per l’Inter. “Rinnovo? Post Europeo via alla trattativa: le cifre”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha deciso di blindare Barella: dopo l'Europeo si parlerà di rinnovo

Un fattore per la Nazionale e anche per l'Inter: ieri Nicolò Barella ha segnato il sesto gol in 27 presenze con la maglia dell'Italia ma è in nerazzurro che il centrocampista ex Cagliari ha confermato il proprio percorso di crescita quotidiano. E l'Inter ora non può che blindarlo.