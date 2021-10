Inter-Barella, accordo vicino: chiusura entro novembre. “Le cifre. E Nic realizzerà un sogno”

Dopo quello di Lautaro Martinez, l'Inter è vicina a chiudere un'altra pratica importante, quella relativa al rinnovo di Nicolò Barella

Dopo quello di Lautaro Martinez, l'Inter è vicina a chiudere un'altra pratica importante, quella relativa al rinnovo di un altro pilastro nerazzurro come Nicolò Barella. Come riporta calciomercato.com, infatti, l'intesa fra le parti per un quinquennale da cinque milioni di euro a stagione più bonus è ormai a un passo. L'intesa definitiva può arrivare entro novembre: