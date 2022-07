Bari, occhi in casa Inter: per il centrocampo piace Squizzato

Il Bari, neo promosso in Serie B, guarda in casa Inter per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione

Marco Macca

Il Bari, neo promosso in Serie B, guarda in casa Inter per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, i biancorossi avrebbero messo gli occhi su Niccolò Squizzato, giovane ex centrocampista della Primavera nerazzurra:

"Possibile approdo in Serie B per il centrale dell'Inter Primavera Niccolò Squizzato. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Bari è fortemente interessato all'acquisto del classe 2002, che potrebbe così cambiare casacca già in questa sessione di mercato".

(Fonte: TMW)