Barone: “Vlahovic, valutiamo tutte le offerte. Lui deve dire pubblicamente se…”

A Mediaset, il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic, accostato anche all’Inter in estate: “Ormai si parla ogni giorni di lui. Abbiamo detto tanto su di lui e ci aspettiamo una sua risposta immediata sul suo futuro. Le cifre? Io posso parlare di quello che noi abbiamo discusso, ovviamente l'ultima volta con Commisso in Italia le cifre erano quasi il doppio, non c'è stata apertura. Due giorni fa ho chiesto a Dusan di capire immediatamente il suo futuro, se resta o se va via. Deve dirlo pubblicamente, noi dobbiamo prendere la nostra decisione. Offerta da 75 milioni? Valutiamo tutte le offerte comprese se arriva un'offerta di questo tipo ma non è ancora arrivata".