Barzaghi: “Sanchez, tutto molto strano. La sua buonuscita e quella di Vidal…”

Le ultimissime sul futuro dei due cileni: entrambi sono in uscita dall'Inter e possono dire addio a fine stagione

Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato così del futuro di Alexis Sanchez e Arturo Vidal: “Sanchez? Nemmeno un minuto con Juve e Verona, nonostante la squalifica di Lautaro. E nemmeno si è scaldato a bordocampo, invece lo ha fatto Caicedo per esempio. Il futuro di Sanchez è un grosso punto di domanda. Bisogna capire cosa succede, ma è molto strano tutto. Era quasi un titolare, ha segnato gol importanti come in Supercoppa e col Torino… 4,5 la buonuscita di Sanchez, 4 Vidal e l’Inter dovrà di non pagarla per entrambi. Se Vidal vuole così tanto il Flamengo, almeno si risparmi la buonuscita…”, le sue parole in diretta su Twitch.