Barzaghi: “Cessione top? Non è detto, l’Inter ha la chiave. E Dybala aspetta solo che…”

Sul suo canale YouTube, il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter

"Dybala è alla finestra, che sta aspettando che l'Inter metta tutto a posto. Vidal ha dato indicazione ai suoi agenti di iniziare una trattativa con Flamengo, dove vorrebbe andare dopo questa stagione. Pinamonti potrebbe essere una chiave importante per non sacrificare un giocatore top, visto che la sua valutazione, dopo la doppietta al Napoli, ha raggiunto 30 milioni. Secondo me, 30-35 milioni li vale tutti e potrebbe così evitare il sacrificio di un big".