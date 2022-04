Barzaghi: “De Vrij? Tutto dipenderà dalle offerte. Se alla fine dovesse restare…”

Il noto giornalista ha parlato così del futuro di Stefan de Vrij, arrivato a Milano a parametro zero dalla Lazio

Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato così del futuro di Stefan de Vrij in casa Inter: “De Vrij? Si cercherà di non fare cessioni eccellenti, ma dipende anche dalle offerte come dico sempre. Tutto dipenderà dalle offerte per lui, se alla fine resterà, allora poi bisognerà trovare un accordo per il rinnovo di contratto perché è comunque in scadenza al 30 giugno 2023”, le sue parole in diretta su Twitch.