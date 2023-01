Marco Barzaghi: “Difesa, si parla di Schuurs ma l’Inter segue anche un altro nome in Serie A”

Su YouTube, Marco Barzaghi ha fatto alcuni nomi in ottica Inter in caso di addio in difesa di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con i nerazzurri

Marco Macca

Su YouTube, Marco Barzaghi ha fatto alcuni nomi in ottica Inter in caso di addio in difesa di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con i nerazzurri:

"Si parla da tempo di Schuurs, anche se la sua valutazione è salita fino a 25 milioni. Vi ho detto che l'Inter, qualora andasse via Skriniar, cercherebbe una scommessa, un nome ancora non uscito. Si sta tenendo d'occhio Lukeba del Lione, molto interessante. Io sottolineo sempre Ndicka dell'Eintracht. Poi c'è Becao dell'Udinese. No invece a Smalling".