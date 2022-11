Marco Barzaghi: “Dumfries? Chissà che dal Chelsea non salti fuori questo nome per l’Inter”

Sul suo canale YouTube, il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi ha fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita dell'Inter

Sul suo canale YouTube, il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi ha fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita dell'Inter. Con alcune considerazioni, Barzaghi ha fatto il nome di Hakim Ziyech per i nerazzurri, in caso di trattativa con il Chelsea per Dumfries, nel mirino dei Blues. Ecco le parole del giornalista: