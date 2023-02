Barzaghi (Sky): “Lukaku vuole restare, l’Inter vuole tenerlo. I segnali…”

Matteo Barzaghi torna a parlare del futuro di Romelu Lukaku . Il giornalista, che conosce molto bene Big Rom e lo ha intervistato in esclusiva per due anni consecutivi, a Sky Sport si è espresso così sul belga.

“Lukaku vuole restare all’Inter, la stessa Inter vuole tenerlo, è un investimento anche solo tenerlo in prestito, ora deve dare segnali lui. Se Lukaku farà il Lukaku, l’Inter non vedrà l’ora di trattare di nuovo con il Chelsea in estate”, le sue dichiarazioni a margine di Sampdoria-Inter.