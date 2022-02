Barzaghi (Sky): “L’Inter vuole che Scamacca cresca con Dzeko. Futuro Sanchez…”

I piani di mercato dell'Inter per l'attacco del futuro. Così il giornalista di Sky Sport ha parlato di Scamacca e non soltanto

I piani di mercato dell'Inter per l'attacco del futuro. Così Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Scamacca e non soltanto: "Arrivo di Scamacca in estate? Sarà l’alternativa a Dzeko, come Onana a Handanovic. Ci vuole competizione in tutti i ruoli. A parte Edin, la prima punta nerazzurra sarà Scamacca, che crescerà di fianco a lui. Se partirà Sanchez? Non lo so ancora, Lautaro, Sanchez e Correa se la giocheranno per l’altra maglia. O magari succederà qualcosa in uscita. Inter avanti per Scamacca, è un bell’investimento".