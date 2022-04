Barzaghi: “Sanchez ormai ai margini, si va verso l’addio. E si libera spazio per Dybala”

Alexis Sanchez si avvicina sempre più all'addio all'Inter al termine di questa stagione. Marco Barzaghi fa il punto sul futuro del cileno

"Rimane un grosso punto interrogativo Alexis Sanchez, che ormai mi sembra ai margini della squadra. Probabilmente è successo anche qualcosa. In diretta vi avevamo detto che contro il Verona non si era nemmeno mai scaldato, zero minuti nelle ultime due partite. A La Spezia giocheranno Lautaro e Correa. Vedremo se sarà una carta da Coppa Italia, ma dubito fortemente. Mi sembra che si vada verso un addio che possa anche liberare lo spazio per Dybala".