Barzaghi: “Politano-Spinazzola non si fa”. E svela un retroscena di Davide Lippi con Conte

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così dello scambio Politano-Spinazzola con la Roma, ormai quasi definitivamente saltato: “Lo scambio non si fa, a quanto mi risulta è saltato. Marotta ha provato a cambiare i termini dell’accordo, la Roma ha risposto picche e non ha autorizzato i test atletici. Ultimo tentativo di Petrachi per un prestito di Politano, ma difficile. C’è stato anche un tentativo di Davide Lippi direttamente con Conte per rassicurarlo sulle condizioni di Spinazzola, ma non è servito”.