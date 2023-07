Barzaghi: “È venuto meno il patto Lukaku-Inter, dura ricucire. Si pensa già alle alternative”

A Sky Sport, Matteo Barzaghi fa chiarezza sulla situazione di Romelu Lukaku. Ecco le ultimissime dal giornalista dopo i clamorosi sviluppi delle scorse ore: "Sono presenti tutti i dirigenti qui ad Appiano Gentile e anche Onana. Caso Lukaku, affrontiamolo subito: noi dicevamo che servono due cose, il timing, e deve reggere il patto con il giocatore. La prima condizione in questo momento ci sarebbe: l’Inter ha l’accordo col Chelsea tra parte cash e bonus. Ma è venuto meno il secondo: in questo momento il club ha provato a contattare il giocatore, senza riuscirci però, non ha trovato la sponda finale in Lukaku per chiudere.