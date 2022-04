Barzaghi: “Perisic-Inter sempre più vicini al rinnovo”. E svela un retroscena

Il noto giornalista ha parlato così del futuro di Ivan Perisic in casa Inter. Il rinnovo di contratto è sempre più vicino

Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato così del futuro di Ivan Perisic in casa Inter: “Perisic rinnova? Siamo sempre più vicini. Conte in quel ruolo bocciò Ivan senza neanche testarlo. Meriti suoi l’anno scorso, ma demeriti quello prima. Questo Perisic vale il rinnovo, a differenza del passato ha trovato una continuità mai avuta in precedenza. C’è sempre meno distanza tra le parti oggi”, le sue parole in diretta su Twitch.