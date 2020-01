Barzaghi (SM): “Politano-Spinazzola, si può chiudere come voleva Marotta. Basta che…”

L’Inter e la Roma sono tornate, dopo il gelo delle scorse ore, a parlarsi per cercare una soluzione allo scambio Politano-Spinazzola, che fino a poco fa sembrava ormai definitivamente bloccato. Sull’argomento è intervenuto nuovamente il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi che, tramite il proprio profilo Twitter, ha scritto:

“Se riscatto obbligato a presenze basta fargliene fare una in meno per non tenerlo.. è come un diritto alla fine.. come voleva Marotta“.

(Fonte: @MarcoBarzaghi)