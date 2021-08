Chelsea, nuovo rilancio per Lukaku? Barzaghi (SM): “La risposta dell’Inter è sempre la stessa”

Sono ore di apprensione per i tifosi dell'Inter, alle prese con le voci relative a un possibile addio di Romelu Lukaku

Se Sky Sport parla di un prossimo super rilancio del Chelsea, Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, sull'argomento scrive su Twitter: "La risposta dell'Inter è sempre la stessa "Lukaku non è in vendita". Ecco il post del giornalista: