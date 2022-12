Marco Barzaghi: “Skriniar, momento delicato. La conferma? Abbiamo sentito alcune fonti francesi e…”

"Vi posso dire che le fonti francesi che in estate si facevano forti dell'offensiva del PSG, ora le abbiamo sentite e sono molto riservate, non parlano. A dimostrazione che è il momento è delicato e decisivo per il futuro di Skriniar. Come ho raccontato da tempo, lui sta riflettendo. L'Inter ha chiesto un dentro o fuori e una risposta definitiva. A metà gennaio è atteso l'incontro con il procuratore, i nerazzurri potrebbero inserire un bonus alla firma di 2 milioni, ma stiamo comunque parlando di cifre da quelle che offrirebbe il Paris Saint-Germain".