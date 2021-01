Bastoni-Inter, ecco quando sarà ufficiale il rinnovo. “E c’è chi lo ha cercato per mesi”

Tempo al tempo, senza alcun problema. L’Inter e Alessandro Bastoni vivono una storia d’amore destinata a durare ancora a lungo. Come confermato ieri dall’agente del difensore nerazzurro, infatti, non ci sono intoppi per il rinnovo di contratto del calciatore, che potrebbe arrivare a fine campionato.

Respinti senza difficoltà, dunque, gli attacchi di Guardiola che, come scrive Tuttosport, per mesi ha tentato di portare Bastoni al Manchester City:

“Zero problemi: Bastoni passerà da un ingaggio da 1 milione circa a stagione, bonus compresi, ad un salario annuale superiore ai 2 milioni. Per l’ufficialità bisognerà attendere probabilmente sino al termine del campionato: Conte vuole evitare ai suoi calciatori qualsiasi tipo di distrazione. Ma la gratificazione economica non è in discussione. Come il futuro a Milano del centrale nerazzurro, nonostante un certo Guardiola negli ultimi mesi lo avesse cercato per il suo Manchester City“.

(Fonte: Tuttosport)