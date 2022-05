GdS – Inter, via Bastoni? Possibile ma non per meno di questa cifra

L'Inter potrebbe decidere di sacrificare un titolare per sistemare i conti e smuovere il mercato: si fa il nome di Bastoni

L'Inter è intenzionata a confermare Lautaro Martinez e punta ad affiancargli Dybala per un attacco tutto argentino. In uscita, oltre a Sanchez e Pinamonti, potrebbe però partire un titolare. "Dumfries ha estimatori in Premier League. Ma a partire potrebbe essere un difensore: più di Skriniar, va letta con attenzione la posizione di Bastoni, al quale un anno fa fu fatto un rinnovo “ponte” fino al 2024, dunque non una scadenza lunga. Bastoni, per qualità tecniche e carta d’identità, ha mercato ovunque. E garantirebbe un introito importante: la valutazione non sarebbe di sicuro inferiore a quella che un anno fa portò Romero al Tottenham per 55 milioni di euro (45 di parte fissa più 10 di bonus). In fondo, si tratta di capire come tenere l’Inter al top", spiega La Gazzetta.