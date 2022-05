Libero – Inter, via Bastoni? United e Tottenham presentano un’offerta da 60mln

Come noto, con ogni probabilità, l'Inter dovrà operare con una grossa uscita. Secondo Libero, il big indiziato a partire è Alessandro Bastoni

Come noto, con ogni probabilità, l'Inter dovrà operare con una grossa uscita per mettere a posto i conti e continuare sul solco della sostenibilità economica. Secondo Libero, il big maggiormente indiziato a partire è Alessandro Bastoni:

"Inter attivissima in entrata e in uscita. Con l’obiettivo primario di rispettare il bilancio parallelamente alle necessità tecniche, Marotta sta pensando di avviare la trattativa per la cessione di Alessandro Bastoni (23 anni) in Inghilterra: sarà derby di mercato tra il Tottenham