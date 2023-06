In Germania – Bastoni sarebbe profilo per il Bayern. Ma è impossibile: rinnova con l’Inter

Il difensore, che sta per rinnovare il suo contratto con l'Inter, sarebbe uno dei giocatori a cui il club tedesco avrebbe pensato, soprattutto in passato. In Germania scrivono: "Hernandez ha comunicato al Bayern di voler cambiare squadra e avrebbe anche già detto che sarebbe intenzionato di andare al PSG. Ma non è ancora arrivata l'offerta che bisognerebbe fare per acquisire il cartellino del giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2024. Chi potrebbe sostituirlo? Pau Torres o Gvardiol. Ma al Bayern piace anche Bastoni. Il difensore dell'Inter è stato più volte associato al club tedesco negli ultimi anni. Ma un trasferimento adesso è da escludere. Sta per rinnovare il suo contratto con il club milanese".