Inter, Bastoni fuori dal mercato? “Situazione in realtà non così definita perché…”

Bastoni fuori dal mercato? Ieri l’agente lo ha virtualmente tolto dal mercato, ma per il Corriere della Sera non è scontata la permanenza del difensore all’Inter. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “L’agente del difensore, Tullio Tinti, è stato chiaro: «Bastoni rimane all’Inter». La situazione, in realtà, non è così definita. Il classe ’99 è uno dei calciatori più apprezzati all’interno della rosa nerazzurra, soprattutto in Premier League. Su di lui resta vivo l’interesse del Tottenham e del Manchester United: in caso di offerta irrinunciabile, la sua permanenza a Milano non sarebbe scontata”, si legge.