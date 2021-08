In Turchia: “Fenerbahce, no a 10,5mln dall’Inter per Bayindir”. Nessuna conferma dai nerazzurri

In Turchia insistono sul presunto interesse dell'Inter nei confronti di Altay Bayındır, portiere turco classe 1998 del Fenerbahce

In Turchia insistono sul presunto interesse dell'Inter nei confronti di Altay Bayındır, portiere turco classe 1998 del Fenerbahce. Secondo quanto riporta la testata Haberler, infatti, il club di Viale della Liberazione avrebbe offerto alla società turca 10,5 milioni di euro per il cartellino del calciatore, finito nel mirino dei nerazzurri ( come vi abbiamo riportato ) già da mesi, con una prima manifestazione d'interesse mostrata lo scorso febbraio.

Bayındır, portiere della Nazionale turca, dopo l'ultima positiva stagione è entrato nel mirino di tanti grandi club europei, con l'Inter in prima fila. Ma il Fenerbahce valuterebbe il suo cartellino 20-25 milioni e avrebbe chiesto ai nerazzurri di alzare l'offerta. Da Viale della Liberazione, però, non arriva nessuna conferma in merito alle notizie in arrivo dalla Turchia.