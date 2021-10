In Belgio – Inter e Juve, obiettivo Castagne. Fonti italiane confermano

Il giornale belga "Le Dernier Heure" parla dell'ex giocatore dell'Atalanta come di un obiettivo comune ai due club italiani

"L'ex giocatore del club bergamasco è ancora quotato in Italia e se lo contenderebbero due squadre di Serie A, l'Inter e Juventus. In particolare i bianconeri cercano una soluzione già pronta per la difesa, a destra. I dirigenti bianconeri lo tengono d'occhio da tempo e queste informazioni ci sono state confermate da fonti italiane. La squadra piemontese vuole rinforzare la difesa e hanno preso informazioni sul calciatore. Sulle sue tracce c'è anche l'Inter. Lui è lusingato da questo interesse ma pensa di non essere riuscito ancora a dare il meglio con il Leicester. Vorrebbe prima vincere in Premier League", si legge.