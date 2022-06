Bellanova-Inter, Pedullà: “Il modo migliore per far pace col Cagliari dopo che…”

"Raoul Bellanova in direzione Inter (operazione alle battute conclusive) è anche un bel modo per firmare un ottimo armistizio tra due club che hanno sempre avuto eccellenti rapporti. Da Dalbert a Godin, passando per Nainggolan, non si può certo dire che tra Giulini e i dirigenti nerazzurri ci sia stata freddezza. Anzi, l’esatto contrario", spiega l'esperto di mercato che ricorda qualche screzio avvenuto per la vicenda Nandez. "Ma l’affare Bellanova rimette qualsiasi cosa sui binari giusti"