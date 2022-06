Sky – Inter, quasi fatta per Bellanova: le cifre. E mercoledì appuntamento per Asllani

Come vi abbiamo documentato, quest'oggi c'è stato un incontro tra Inter e Cagliari per parlare di Raoul Bellanova

Come vi abbiamo documentato, quest'oggi c'è stato un incontro tra Inter e Cagliari per parlare di Raoul Bellanova, giovane esterno destro autore di un'ottima stagione in Sardegna. Secondo Sky Sport, l'affare fra le due società sarebbe praticamente chiuso sulla base di 8 milioni di euro più due di bonus. Manca ancora qualcosina, ma nel faccia a faccia di oggi i club hanno gettato le basi per permettere a Bellanova di diventare presto un nuovo giocatore nerazzurro. Nelle idee dell'Inter, Bellanova giocherà sulla fascia destra e si contenderà il posto con Dumfries, con Darmian dirottato sulla fascia destra.