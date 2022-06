TS: “Bellanova non sarà semplice riserva. Dumfries? Agli occhi di Inzaghi…”

Raoul Bellanova è sempre più vicino all'Inter. L'ex esterno del Milan e del Bordeaux piace e non poco ai nerazzurri

Raoul Bellanova è sempre più vicino all'Inter. L'ex esterno del Milan e del Bordeaux piace e non poco ai nerazzurri che puntano ad inserire Casadei nella trattativa per convincere il Cagliari. "Bellanova completerà il binario di destra con Dumfries. Il ragazzo non sarà una semplice riserva, ma una vera alternativa all’olandese, considerato che in questa stagione - pur garantendo affidabilità - agli occhi di Inzaghi e dello staff tecnico Dumfries è sembrato un po’ troppo prevedibile nel modo di proporsi in fase offensiva. Su questo potrà e dovrà migliorare e Bellanova - se confermerà quanto di buono fatto in un’annata comunque difficilissima per il Cagliari - potrà senza dubbio giocarsi delle chance importanti. Il suo arrivo comporterà lo spostamento di Darmian a sinistra dove Gosens, per effetto della partenza di Perisic, ripartirà con i gradi del titolare", spiega Tuttosport.