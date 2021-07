Inter-Bellerin, apertura inattesa dell’Arsenal. “Qualcosa è cambiato. E Nandez…”

Hector Bellerin è uno dei nomi caldi in casa Inter per la corsia laterale del centrocampo a cinque: ecco le novità

Hector Bellerin è uno dei nomi caldi in casa Inter per la corsia laterale del centrocampo a cinque. La novità del giorno è rappresentata dal fatto che l'agente ha incontrato l'Arsenal e il club inglese ha aperto al prestito con diritto di riscatto. L'Inter, però, non perde di vista Nandez anche se manca l'intesa col Cagliari. "Se i contatti con il Cagliari per l'uruguaiano (ma non solo...) vanno avanti quotidianamente, quelli con l'Arsenal per lo spagnolo si erano frenati negli ultimi giorni. Ora, però, qualcosa è cambiato", spiega calciomercato.com. Da Londra è arrivata un'apertura inattesa anche se la trattativa non sarà, in ogni caso, conclusa in tempi brevi.