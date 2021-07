Sky – Inter, nessun passo avanti per Bellerin. Nandez? Si continua a trattare

Oggi c'è stato un incontro tra l'agente di Bellerin e l'Arsenal per parlare del futuro dell'esterno spagnolo che piace tanto all'Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi c'è stato un incontro tra l'agente di Bellerin e l'Arsenal per parlare del futuro dell'esterno spagnolo che piace tanto all'Inter. Per il momento, però, non si segnalano passi avanti, anche se il giocatore preme per andare via. Il nome più caldo in casa Inter resta Nahitan Nandez: si sta lavorando sulla cifra del prestito con diritto di riscatto, dato per assodato il sì del giocatore alla nuova destinazione. Inter e Cagliari tratteranno nei prossimi giorni per trovare la quadra definitiva.