CM – Bellerin ha deciso. “Vuole l’Inter, ora si tratta con l’Arsenal: le ultime”

Dopo l'addio di Hakimi, l'Inter continua la rincorsa al sostituto e tutti gli indizi, per il momento, portano a Hector Bellerin

Dopo l'addio di Hakimi, l'Inter continua la rincorsa al sostituto e tutti gli indizi, per il momento, portano a Hector Bellerin. Il terzino spagnolo è in uscita dall'Arsenal e, stando a Calciomercato.com, ha chiesto la cessione. "L'Inter vuole Hector Bellerin e per il terzino i nerazzurri sono la priorità assoluta per il futuro. E ora crescono le possibilità di portare in porto l'affare, perché la volontà dello spagnolo può giocare un ruolo chiave", spiega infatti il portale.