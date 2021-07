Bellerin, dall’Arsenal arriva un no secco: “Inter, per ora nessun margine”

E' più difficile del previsto, per l'Inter, la trattativa per Hector Bellerin. Dai Gunners è arrivato un primo no secco

Marco Macca

E' più difficile del previsto, per l'Inter, la trattativa per l'arrivo in nerazzurro di Hector Bellerin. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i Gunners hanno risposto con un 'no' secco alla proposta di Viale della Liberazione di un affare in prestito con diritto di riscatto per il laterale spagnolo. L'Inter conta sul sì del giocatore per ammorbidire il club inglese:

"Il no dell’Arsenal è stato secco, da Londra in questo senso non sembrano esserci margini, non si intravedono spiragli. Ed ecco qui spiegato il potenziale, inevitabile, braccio di ferro. Il club inglese vuole un addio definitivo e la valutazione che fa del giocatore è di 20 milioni. L’Inter conta sul sì del giocatore e sul tempo che passa per ammorbidire la posizione dell’Arsenal".