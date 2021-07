Guardian – Inter, l’Arsenal non cede: offerto rinnovo di contratto a Bellerin

L'Arsenal non ha perso le speranze di trattenere a Londra Hector Bellerin anche nella prossima stagione: le ultime

L'Arsenal non ha perso le speranze di trattenere a Londra Hector Bellerin anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Guardian, infatti, nell'incontro di oggi con il procuratore dell'esterno spagnolo, fra i primi nomi della lista dell'Inter per il dopo Hakimi, il direttore sportivo dei Gunners, Edu, avrebbe ribadito all'entourage del calciatore l'intenzione di puntare ancora su di lui.