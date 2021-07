Sky – Bellerin spinge, vuole l’Inter e c’è già l’accordo. Attesa per la mossa Arsenal

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, l'Inter continua a puntare Bellerin

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, l'Inter è ancora in attesa di capire se e quando l'Arsenal possa aprire al prestito con diritto di riscatto per Hector Bellerin. Per l'esperto di mercato, il giocatore, che ha già un accordo con l'Inter, sta spingendo ma il club inglese deve ancora dare una risposta. Si tratta, solamente, di discutere sulla formula dell'affare.