Bellerin vuole solo l’Inter e lo ha comunicato all’Arsenal: “Marotta non si aspetta…”

Marco Macca

Come noto, l'Inter ha scelto Hector Bellerin come sostituto di Achraf Hakimi. Con l'Arsenal non si preannuncia una trattativa semplice, vista la ritrosia del club inglese ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma da Viale della Liberazione non hanno fretta, confidando nel sì del giocatore, che sembra aver fatto una scelta netta riguardo al suo futuro:

"La situazione Ausilio e Marotta hanno in mano il sì dell’esterno spagnolo. Bellerin ha chiesto la cessione all’Arsenal perché ha in mano un’offerta dell’Inter, per un contratto di cinque anni a 3,5 milioni più bonus. Da questo punto di vista i dirigenti nerazzurri non si aspettano sorprese. Ma certamente non è questa la parte più difficile dell’operazione. Va infatti convinto il club londinese a cedere il giocatore anche in assenza di una formula definitiva. Al momento, una montagna difficile da scalare. E lo dimostra il sondaggio portato avanti per un’operazione in prestito con diritto di riscatto".