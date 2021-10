Sky – Belotti non convinto di rinnovare col Torino: “Ipotesi addio a gennaio”

Le ultimissime sul prolungamento di contratto del Gallo col Toro. La scorsa estate anche l'Inter ha pensato al centravanti

L’Inter ha pensato anche ad Andrea Belotti la scorsa estate, prima di chiudere il doppio colpo Dzeko-Correa. I nerazzurri osservano da vicino la situazione del Gallo, in scadenza di contratto col Torino al 30 giugno 2022. Ecco le novità dal sito di Sky Sport: “Non ci sono nuovi aggiornamenti sul caso del "Gallo", offerta del club ferma a quella della scorsa estate (circa 3,2 milioni di euro all’anno più un premio alla firma). Belotti non era convinto a livello economico e attendeva un miglioramento: previsti nelle prossime settimane degli appuntamenti con l’entourage del giocatore. Qualora non si dovesse trovare un accordo e nel frattempo spuntasse un’opportunità buona per tutte le parti, l’ipotesi dell’addio a gennaio non può essere trascurata”.