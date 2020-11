Belotti, a Torino confermano: “C’è anche l’Inter. Ed è probabile che entro febbraio…”

Sarà anche il prossimo anno un mercato bollente in casa Inter, in entrata e in uscita. Tanto girerà intorno al futuro di Lautaro Martinez, sul quale il Barcellona non sembra aver ancora mollato. E Antonio Conte avrebbe già un’idea per sostituirlo, ovvero Andrea Belotti, sempre più protagonista nel Torino e anche in Nazionale.

E il tutto è confermato dal Corriere di Torino, che spiega: “L’impressione è che il Gallo stia per fare il decisivo salto di qualità sotto ogni punto di vista. Non a caso sono tornate ben dritte le antenne di mezza Premier, mentre in Italia occhio al Milan e all’Inter. Il contratto del Gallo scade nel 2022: probabile quindi che entro febbraio si inizi a discutere di nuovi numeri”.